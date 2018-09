Presidente do Santos prevê cursos se Renato aceitar ser diretor

O presidente do Santos, José Carlos Peres, gostou da ideia do técnico Cuca de substituir Ricardo Gomes com o ídolo Renato, volante de 39 anos e atualmente reserva.

Peres espera pela resposta do camisa 8 e prevê cursos para aliar o conhecimento e a experiência internacional com a possível empreitada como diretor de futebol.

“Cuca tem boas ideias. Ele conhece muita gente, conhece como funciona contrato, é líder. Ele acompanha renovação, um monte de coisa já acompanhou. Mas não está escolhido ainda, calma. Um cenário com ele escolhido: vamos dar captação, cursos, qualificar…”, afirmou o presidente, após reunião do Comitê de Gestão do Santos na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro.

O presidente dá prazo para a definição, mas mostra tranquilidade. Há outras duas opções além de Renato: dois ex-jogadores, identificados com o clube.

“Executivo não está definido, não tem pressa, não terá mais nada no fim do ano. Elenco fechado, planejamento começa entre outubro e novembro. Até lá teremos (um substituto)”, concluiu.

Renato ainda está em dúvida sobre a aposentadoria e não descartava atuar por mais uma temporada. Cuca sugere atuar enquanto profissional do departamento de futebol.

“Não posso abrir esse tema, temos que conversar internamente. É um grande nome, pessoa do bem, que conhece o clube como ninguém. Pessoa pronta para um novo universo. Depende dele. Pode jogar e servindo, se aperfeiçoando, não precisa parar. Pode dar continuidade, não só no profissional, base também. Pode melhorar muito com o que vivenciou no campo fora dele. E ainda ajuda muito em campo”, disse Cuca, em entrevista coletiva no último domingo.