Presidente do Santos nega procura por substituto para Sampaoli: “Jamais contatamos”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, nega qualquer contato em busca de um substituto para a provável saída do técnico Jorge Sampaoli após o fim do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o jornalista Luis Fregossi, Sampaoli disse “sim” ao Racing e o Peixe foi atrás de Sebastián Beccacece, seu ex-auxiliar e atualmente sem clube depois de deixar o Independiente (ARG). Peres tem outra versão.

“Jamais contatamos o Beccacece. Nosso treinador é Jorge Sampaoli até 31 de dezembro de 2020. Pelo menos…”, disse o presidente, à Gazeta Esportiva.

Jorge Sampaoli definirá seu futuro a partir de 9 de dezembro, com o fim do Brasileirão. A tendência é não cumprir o vínculo com o Alvinegro.

“Expliquei mil milhões de vezes. Penso apenas em ganhar cada jogo”, disse Sampaoli, na última quinta-feira.

“Especulações midiáticas. Não falaria com nenhum clube estando nessa instituição”, concluiu.