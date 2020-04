Presidente do Santos nega interesse italiano e reforça intenção de segurar Soteldo

Yeferson Soteldo, do Santos, tem sido protagonista de manchetes na imprensa italiana: Juventus, Internazionale e mais recentemente o Torino surgem como possíveis destinos.

O presidente José Carlos Peres, porém, disse à Gazeta Esportiva que nenhuma proposta oficial chegou ao Peixe por seu camisa 10 além da oferta do Atlético-MG no início do ano.

Soteldo é visto pelo Alvinegro como principal ativo no mercado, mas a intenção é segurar o venezuelano pelo menos até dezembro.

“Fizemos uma reunião entre os clubes (com o Atlético-MG), antes do Galo contratar o Sampaoli. Me disseram que uma das exigências do Sampaoli para assinar era o Soteldo. Perguntaram se eu vendia. Disse que sim, por 35 milhões de euros (R$ 200 milhões). Garanto para todo mundo que até dezembro ele não sai. Se sair, vão deixar o sangue”, disse Peres, em entrevista recente ao jornalista Jorge Nicola.

Yeferson Soteldo tem contrato com o Santos até dezembro de 2023 e recebe um dos maiores salários do elenco. Ele foi contratado em 2019 junto ao Huachipato, do Chile, e tem 59 jogos pelo Peixe.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com