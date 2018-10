Presidente do Santos não desiste de Vagner Love: “Interesse do Cuca”

O Santos mantém o interesse em Vagner Love e quer contar com o atacante em 2019. Em agosto, o Peixe ficou perto de contratá-lo, mas não houve tempo hábil no fim da janela internacional de transferências.

O problema é que, depois de um período sem ser utilizado, o centroavante de 34 anos voltou a atuar e bem pelo Besiktas-Tur. Nos últimos três jogos, ele fez dois gols.

“É interesse do Cuca. Ele era um 9 que queria quando chegou. Tínhamos um prazo, ficamos até 0h e não dá pra negociar com turco. Tem que pisar com ovos. Problema do Love foi fazermos negociação rápida, Cuca ligou, e estava livre. Clube queria se desfazer. Só que o filho da mãe começou a jogar e fazer gol. Complica um pouco, mas ninguém perde o desejo de se livrar”, disse o presidente José Carlos Peres, na noite desta terça-feira.

Love tem contrato até 30 de junho de 2020, mas o Santos acredita em facilidade na liberação pelo clube turco. O atual centroavante é Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas o atacante deve retornar para a Internazionale-ITA em janeiro após o empréstimo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com