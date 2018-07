Presidente do Santos mira China e EUA após tour no México

Depois de meses de negociação, o Santos conversou com a comissão técnica e definiu dois amistosos no México durante a pausa para a Copa do Mundo na Rússia: Monterrey, sábado, e Querétaro, na terça-feira, ambos às 23h (de Brasília). E poderia ser bem mais, de acordo com o presidente.

Depois de entrar no mercado mexicano, José Carlos Peres mira a internacionalização da marca na China e nos Estados Unidos em breve.

“O Santos está procurando uma internacionalização da marca. Fizemos um mapeamento, onde China, México e EUA são importantes para isto. O México cresceu muito com grandes estádios e times, além de querer voltar para a Libertadores. Jogaremos em duas praças de Monterrey e Querétaro. Tínhamos previsto nove jogos, seis times queriam jogar conosco, mas não podemos agradar a todos. No futuro, estaremos no México novamente para fazer partidas para fortalecer a marca”, disse o presidente, em entrevista à Rádio Santos.

Com o Monterrey, o acordo é de custos de viagem pagos e um novo amistoso no Brasil no futuro, com lucro de bilheteria para cada um dos clubes. E a negociação com o Querétaro incluiu uma compensação financeira de 150 mil dólares (R$ 570 mil).