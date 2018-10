Presidente do Santos espera pelo whatsapp e prevê compra rápida de Dodô

O presidente do Santos, José Carlos Peres, prevê a compra dos direitos econômicos de Dodô nas próximas semanas, antes do fim do Campeonato Brasileiro, no dia 2 de dezembro.

Peres espera pelo telefone do lateral-esquerdo para negociar os salários a partir de 2019. Os 1,5 milhões de euros (R$ 6,4 mi) para a permanência acordados com a Sampdoria-ITA estão separados.

“Já temos o dinheiro para comprar. 1,5 milhões de euros por 95% dos direitos econômicos. Pedi pra entregar meu cartão com telefone para ele e estou esperando. Negociaremos com ele agora. Não vou estourar meu limite, não posso arrumar confusão com os outros. Os estrangeiros quando vieram, eu coloquei em um patamar que tinha vaga e já preenchi. Queremos avançar nas próximas semanas, antes do fim do Campeonato Brasileiro”, disse o presidente, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

A negociação não será fácil pois Dodô recebe a maior parte do salário pela Sampdoria, com padrão europeu. A expectativa do Santos é por um “desconto” do lateral nos vencimentos. O jogador sempre demonstrou o desejo de ficar.

O ala é titular absoluto do Santos desde a sua chegada. São 45 partidas na temporada, com três assistências e nenhum gol marcado.