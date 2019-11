Presidente do Santos entrega camisa com a coroa do rei para Pelé: “Adorou”

Além daquela resenha tradicional, @Pele recebeu uma placa comemorativa pelos 50 anos do Milésimo Gol, que acontece dia 19/11, e também foi presentado com o novo manto do Peixão, com direito a coroa, em sua homenagem, acima do escudo!⁣ pic.twitter.com/yDTZkscTPq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 12, 2019



O presidente do Santos, José Carlos Peres, encontrou Pelé no museu que leva seu nome na Baixada Santista na tarde desta terça-feira.

Peres foi acompanhado de outros ídolos eternos do Peixe e entregou o uniforme 3, já com a coroa na camisa 10, além de uma placa comemorativa pelos 50 anos do milésimo gol.

“Entreguei uma placa comemorativa e uma camisa assinada por todos os jogadores do Santos, já com a coroa do rei. Todos adoraram. E ele também disse que adorou. Falou que é maravilhosa. Falei que ele merece”, disse Peres, à Rádio Bandeirantes.

O presidente Peres também conversou com Pelé sobre a contratação do seu filho Edinho, novo coordenador técnico de desenvolvimento do Alvinegro.

“Falei que cuidaremos do Edinho que está conosco. Será preparado em cursos. Já começou um na Federação Paulista. Preparemos ele para um futuro promissor. Pelé agradeceu, falou que Edinho está animado”, afirmou o presidente.

