Presidente do Santos elogia Copete e garante permanência

O presidente do Santos, José Carlos Peres, elogia Copete e garante a permanência do colombiano para o segundo semestre a pedido do técnico Jorge Sampaoli.

Mesmo com o limite de cinco estrangeiros, Copete está nos planos da comissão técnica. Os outros à disposição são: Cueva, Derlis, Felipe Aguilar, Sánchez e Soteldo – Bryan Ruiz treina separadamente.

“Copete tem contrato. Está jogando bem e voltou a ter oportunidades. Sampaoli gosta dele. Teve oportunidade no Goiás, mas Sampaoli pediu a permanência. Atlético Nacional sempre procurou, mas salário dele não é o da Colômbia”, disse Peres.

O atacante de 31 anos tem contrato até 18 de junho de 2021. Ao todo, são 26 gols em 134 jogos e o maior estrangeiro da história do Peixe.

Ponta de origem, Copete pode atuar como centroavante e lateral-esquerdo. Quando todos os gringos estão à disposição, o colombiano fica fora do banco de reservas.

