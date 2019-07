Presidente do Santos diz que quer retorno de Robinho e elogia Pará

O presidente do Santos, José Carlos Peres, voltou a falar sobre o interesse de contar com Robinho de volta. O atacante tem contrato com o Istanbul Basaksehir, da Turquia, até 30 de junho de 2020.

Peres deu a entender que tentou o retorno de Robinho recentemente. O Peixe procura um substituto para Rodrygo, negociado com o Real Madrid (ESP).

“Com certeza (chance de trazer Robinho), é Menino da Vila, mas tem contrato na Turquia e dificulta. Conversamos bastante com a Marisa (Alija), empresária dele. Ele é sempre bem-vindo, bom de vestiário. É ídolo”, disse Peres, ao programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta.

Outra posição na procura do Peixe é um lateral direito. O presidente Peres elogiou Pará, do Flamengo. O jogador ex-Santos está na reserva e tem contrato só até dezembro.

“Lateral-direito só temos um (Victor Ferraz). Se machucar, complica. Pará depois que saiu da Vila cresceu muito, Flamengo, Grêmio, é de qualidade… Precisamos de um lateral direito e precisamos de um de beirada para substituir o Rodrygo. Marinho faz (a função), mas precisamos de mais um. Jogador de beirada é difícil”, completou Peres.

O Santos tem até quarta-feira para contratar jogadores do exterior por causa do fechamento da janela internacional de transferências.

“É possível, sim (trazer reforço até quarta). Não é estrangeiro. Sampaoli pediu para focarmos em jogadores brasileiros”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com