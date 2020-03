Presidente do Santos diz que pensou em técnico italiano antes de Jesualdo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse ter pensado em contratar o técnico italiano Walter Zenga, atualmente no Cagliari, antes do português Jesualdo Ferreira.

Zenga estava livre no mercado quando o Peixe estudava substitutos para Jorge Sampaoli, entre dezembro e janeiro, e acertou com o novo clube neste mês.

“Absolutamente sim (pensei em Walter Zenga), treinador pelo qual tenho grande estima por tudo que fez e que poderia ser útil ao Santos”, disse Peres, ao CalcioMercato.

Walter Zenga tem 60 anos e foi um goleiro de sucesso, principalmente na Internazionale. A experiência como técnico conta com passagens por New England Revolution, Brera, Steaua Bucareste, Estrela Vermelha, Gaziantepspor, Al Ain, Dinamo Bucareste, Catania, Palermo, Al-Nassr, Al-Nasr, Al Jazira, Sampdoria, Al-Shaab, Wolverhampton e Venezia.

