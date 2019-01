Presidente do Santos diz que Pablo Pérez, do Boca, “não é prioridade”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que o volante Pablo Pérez, capitão do Boca Juniors, “não é uma prioridade” para o Peixe.

A afirmação foi feita na noite desta terça-feira, após reunião do Comitê de Gestão na Vila Belmiro. Nessa mesma terça, o empresário revelou uma proposta do Peixe e o interesse de dois outros clubes do exterior.

Pérez foi uma indicação do técnico Jorge Sampaoli. Ele tem 33 anos e é visto com qualidade suficiente para marcar e atacar e com a possibilidade de ser capitão do Alvinegro se chegar.

A negociação mais avançada neste momento é a de Yeferson Soteldo, que pertence ao Huachipato-PER. O Santos fez uma proposta de R$ 13 milhões por 50% dos direitos econômicos do meia atacante venezuelano.

O Peixe ainda não anunciou reforços para 2019. O primeiro compromisso da temporada será diante do Corinthians, domingo, em Itaquera. A estreia oficial ocorrerá contra o Ferroviária, dia 19, na Vila Belmiro, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.