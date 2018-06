Presidente do Santos diz que há várias propostas por Lucas Veríssimo

O Santos deve negociar Lucas Veríssimo na próxima janela internacional de transferências, entre junho e julho. O zagueiro é a esperança do Peixe para fazer caixa e equilibrar as contas.

Em rápido contato com a Gazeta Esportiva, o presidente do alvinegro, José Carlos Peres, disse que há várias propostas pelo defensor 22 anos sob análise do clube. Três equipes italianas estão no páreo: Torino, Udinese e Lazio.

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Torino já fez uma oferta entre 6,5 e 7 milhões de euros (entre R$ 30 e R$ 31,5 milhões) para levar o defensor, mas os valores podem atingir 10 milhões de euros (R$ 45 milhões) com as bonificações. O Santos quer ao menos 9 milhões de euros para liberá-lo.

Em fevereiro, o Peixe quase vendeu Lucas Veríssimo para o Spartak Moscou-RUS. A oferta foi de R$ 32 milhões, mas um desacerto entre os empresários inviabilizou o acordo e o zagueiro permaneceu. Ele é titular absoluto ao lado de David Braz. O elenco ainda conta com Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu.

Veríssimo tem contrato até 30 de junho de 2022 e vê a transferência para a Europa com bons olhos. Em 2017, o zagueiro esteve na mira do Stuttgart-ALE, Saint-Éttiene-FRA e ainda foi observado in loco por funcionários da Juventus-ITA.