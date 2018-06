Presidente do Santos diz que há proposta de até 8 milhões de euros por Sasha

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o clube tem proposta de até oito milhões de euros (R$ 37 milhões) por Eduardo Sasha. O mandatário não revelou os clubes interessados.

Peres deu a notícia em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, ao comentar a negociação pela compra do atacante.

“Santos fez sociedade com o Internacional pelo Sasha, 50% para cada, e 50% do Zeca conosco também. Começou a surgir o problema da renovação, pagávamos R$ 224 mil e ele ganhava mais R$ 160 mil do Internacional. Tínhamos missão dura de fazê-lo assinar conosco. Temos propostas pelo Sasha de 6 a 8 milhões de euros. É um jogador valorizado. E vai valorizar mais. É um jogador novo por contrato, era do Internacional. Diminuímos valor do salário se somar os dois, teve luva… Fizemos a tática de escadinha por ano, quatro anos de contrato, para nos garantirmos. Não temos nada de irregular. Cumprimos o mercado. Mercado é esse. Se alguém tiver condições de ajudar, será bem-vindo, mas sentirão que mercado é esse. Ou não teremos jogadores para contratar”, explicou o presidente.

Eduardo Sasha tem 26 anos e contrato até 2022. O atacante tem seis gols em 29 jogos na temporada. O jogador é titular absoluto com o técnico Jair Ventura.