Presidente do Santos diz que Cuca admitiu erro após desabafo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o técnico Cuca se arrependeu após o desabafo na coletiva de imprensa na noite do empate em 0 a 0 com o Independiente na última terça-feira, no Pacaembu.

Na ocasião, o treinador afirmou que o Peixe teve culpa no caso Sánchez e cobrou melhorias administrativas urgentes no clube.

“Toda crítica construtiva é benéfica, eu concordo que o clube precisa se profissionalizar. Isso custa caro, custa impeachment, custa tudo. Quem está sendo prejudicado corre atrás. O único beneficiado na gestão é o Santos. Não podem negar minha lisura, não há dolo, empresários mandavam no clube. Ganharam muito dinheiro, alguns R$ 27 milhões direta ou indiretamente. Nosso medo é que chegue no técnico, mas acho que não é isso que aconteceu, estava nervoso, reconheceu o erro. Ricardo Gomes deu entrevista na mesma linha. Há coisas que se falam publicamente e coisas no privado. Vou captar isso para melhorar. Gosto de ser afrontado. Bom gestor tem que ser afrontado. Me chama a quatro paredes, diz que está errado e eu vou explicar ou concordar. Tenho humildade”, disse o presidente, em evento na Federação Paulista de Futebol.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o executivo de futebol Ricardo Gomes discordou de Cuca, mas minimizou as palavras proferidas pelo técnico. Era previsto que o treinador falasse com a imprensa ao lado do presidente José Carlos Peres, o que não ocorreu, na versão do clube, por um acidente na Rodovia Imigrantes.