Presidente do Santos diz que Bruno Henrique quer sair e avisa: “Só por bom dinheiro”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, se reuniu com Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, nesta terça-feira, na Vila Belmiro.

Peres afirma que o atacante quer sair e cogita vendê-lo, mas quer uma grana alta e jogadores em troca.

“Estava reunido com o empresário do Bruno Henrique. Temos que pensar no jogador, ele quer ganhar muito mais. Ele quer sair. Gosta do Santos, mas pediu para fazermos um plano de carreira. Fizemos no ano passado, mas é um jogador muito importante e só sai se for por um bom dinheiro, boa troca e que venha alguns jogadores. A gente entende lado humano dele e profissional, mas queremos investir na própria equipe”, disse Peres, à Santa Cecília TV.

O Flamengo oferece mais de R$ 20 milhões e uma lista de jogadores por empréstimo. Vitinho e Uribe, pedidos do Santos, não estão á disposição. Jean Lucas, Trauco e Ronaldo são algumas das alternativas.