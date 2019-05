Presidente do Santos diz como quer resolver problema das cadeiras cativas

O Santos tem um problema crônico há anos na Vila Belmiro: a baixa presença de público nas cadeiras cativas do setor social. Foi assim no último domingo, diante do Internacional, quando todos os setores, menos esse, estavam lotados.

Questionado sobre o assunto nesta segunda-feira, o presidente José Carlos Peres disse como quer resolver.

“Ontem foi maravilhoso, tenho que dar os parabéns para a torcida que lotou. Se a gente tivesse liberação da outra parte (as cativas), teríamos 15 ou 16 mil tranquilamente. Quando digo que não consegui 16, é por causa da cativas e cadeiras. Não vendemos as cadeiras desde janeiro de 2018. Toda cadeira devolvida por falta de pagamento simplesmente ganha a plaqueta de Santos Futebol Clube e vai para bilheteria. Estamos no movimento para deixar lotadas. Cadeiras cativas (faz sinal de aspas) não pagas, eu recebo e dou para bilheteria. Camarotes embaixo na mesma linha, vendemos seis ontem, com valores reais, sem promoção. É uma atitude para termos o estádio lotado de volta com 15, 16 mil”, disse o presidente.

Outro movimento feito pela secretaria social é entrar em contato com proprietários de cativas pouco assíduos para saber se há o interesse em devolver para o clube. Um objetivo dito há tempos, mas ainda não cumprido, é o de exigir a reserva da cadeira e vender o espaço no caso do não comparecimento.

Contra o Internacional, o público total foi de 12.756. A média na Vila Belmiro em 2019 é de pouco mais de 10 mil.

