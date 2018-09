Presidente do Santos divulga vídeo antes de votação pelo impeachment

O presidente do Santos, José Carlos Peres, divulgou um vídeo no site oficial do clube neste domingo, véspera da primeira votação dos dois pedidos de impeachment no Conselho Deliberativo, marcada para a noite desta segunda, na Vila Belmiro. Clique aqui para assistir.

Peres analisou o primeiro semestre de gestão e tratou de diversos assuntos. Afirmou que não pôde se defender corretamente do processo de impedimento e admitiu defeitos, mas negou ser desonesto.

O presidente ainda citou heranças negativas da gestão de Modesto Roma e exaltou “notícias positivas” de 2018, como a venda de Rodrygo e contratações acertadas, como Gabigol e Carlos Sánchez.

Os pedidos de impeachment se baseiam num possível descumprimento do estatuto social do Santos, por ter tido uma empresa supostamente ligada ao clube. Se 2/3 dos conselheiros votarem pelo “sim” nesta segunda, uma assembleia geral com os associados será convocada. Com maioria simples entre os sócios, Peres deixaria de ser presidente para o vice, Orlando Rollo, assumir.

Artigo 61º, parágrafo 3º: “Os membros do Comitê de Gestão são impedidos de ter qualquer tipo de relacionamento profissional com o Santos, direta ou indiretamente, ou ser procurador de atletas, empresário de atletas, agente de atletas ou sócio de pessoas jurídicas que exerçam tais atividades”.