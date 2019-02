Presidente do Santos dá novo prazo para pagar Felipe Jonatan e vê Jorge “encaminhado”

O presidente do Santos promete pagar os R$ 6 milhões da multa rescisória de Felipe Jonatan ao Ceará até a próxima sexta-feira. O lateral-esquerdo já treina pelo Peixe há uma semana.

“Santos não dá calote em ninguém. Santos honra seus compromissos e pagará até sexta. Prazo do Felipe Jonatan é até sexta-feira, mas acredito que até amanhã… Se coloque no lugar do Ceará, pagamos pela multa e jogador precisa ir para assinar a rescisão. Vamos pagar”, disse Peres.

“Não está combinado (o prazo com o Ceará) pois pagamos pela multa e assim não há data, tem que efetuar para encerrar a negociação. Felipe faz exercícios físicos (no CT) e foi autorizado a fazer isso, Ceará sabe. Já existe contrato pronto e agora é encerrar a situação”, completou.

O Ceará, em contrapartida, notificou o Santos e esperava pelo pagamento até a noite desta terça. Com a demora, o Vozão pensa em acionar o Peixe na Justiça.

E, diferentemente da versão do presidente, Felipe Jonatan treina normalmente com bola e, inclusive, treinou como titular antes do clássico contra o Palmeiras.

Jorge

Sem dar maiores detalhes, o presidente vê a contratação de Jorge por empréstimo junto ao Monaco-FRA perto de ser concretizada.

“É uma de nossas metas, não foi contratado, mas pode acontecer. Estamos trabalhando, está encaminhado (Jorge)”, afirmou o presidente.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva. o Santos espera uma assinatura de um dos diretores Monaco para oficializar a contratação por empréstimo até dezembro.

