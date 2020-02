Presidente do Santos critica “assédio” do Atlético-MG por Soteldo: “Indignado”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, fez duras críticas ao Atlético-MG pelo “assédio” a Yeferson Soteldo nas últimas semanas. No fim das contas, o camisa 10 renovou com o Peixe até dezembro de 2023.

Com o auxílio do Huachipato, clube detentor de 50% dos direitos econômicos, o Galo ofereceu R$ 51 milhões e esteve otimista pela contratação.

“Existe um compromisso firmado em contrato, uma cláusula. Se surgisse alguma proposta dos outros 50%, teríamos que assumir a responsabilidade. E assumimos. E ninguém tira jogador na mão grande. Não adianta. Futebol não funciona mais assim. Clubes precisam conversar, entender. Tentaram tirar na força. Não recebi contato desse time em momento algum, exceto uma consulta uma vez. Falei que era impossível. É uma questão desagradável e mostra a desunião dos clubes. É preciso não permitir esse tipo de coisa. Causou dano grande. Mexemos no contrato, ele está satisfeito, nunca pensou em sair. Esperamos tê-lo o maior tempo possível”, disse Peres, em evento na Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira.

“Vamos reclamar na CBF, causou dano desnecessário. Era só conversar com a gente. Isso demonstra a falta da união dos clubes em uma associação. É inaceitável, eu nunca fiz isso com clube nenhum. Às vezes o presidente do Corinthians recebe um jogador oferecido e me liga na hora. Tem dignidade e respeito, e é o que eu faço. Se me oferecerem jogador do Palmeiras, ligo para o presidente do Palmeiras. Houve uma pressão grande, inclusive do sócio do jogador, Huachipato, e se deram mal. Não vamos abrir mão do que é nosso. Se temos pendências, vamos pagar. Sentamos, conversamos, mas não dessa maneira, com pressão desumana. Me deixou indignado. Diretoria lamenta o fato de um time não respeitar o outro”, completou o presidente.

Carlos Sánchez

O presidente Peres também comentou a respeito de Sánchez. Sondado pelo Grêmio, o uruguaio cobrou o pagamento de uma dívida antiga e houve acordo recente.

“No caso do Sánchez, existia uma pendência em luvas. Fizemos o acordo e estamos pagando, tranquilos. Salário em dia”, concluiu o mandatário.

