Presidente do Santos confirma atraso e promete pagamento nesta semana

O presidente do Santos, José Carlos Peres, confirmou o atraso de dois meses no pagamento de direito de imagem. A informação foi antecipada pela Gazeta Esportiva na última quarta-feira. O débito deve ser quitado nos próximos dias.

“Essa questão dos direitos de imagem atrasados me pegou de surpresa. Estou chegando agora em Santos pra resolver isso”, disse Peres, à Transamérica.

“Apenas 10% dos atletas recebem direitos de imagem. Os outros recebem CLT e está tudo em dia. Inclusive o 13º. Mas vamos acertar com todos o que está faltando nesta semana”, completou.

No próximo dia 10, o Peixe chegaria ao terceiro mês consecutivo de atraso no direito de imagem. O Alvinegro tem dificuldade financeira e recorre frequentemente a bancos para honrar com seus compromissos.