Presidente do Santos cogita vender Rodrygo por menos que a multa

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse à Gazeta Esportiva que Rodrygo tem várias propostas, todas verbais, e que vendê-lo por menos que a multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 226 milhões) “está sob análise” no clube.

Dois possíveis destinos para o atacante são conhecidos: Barcelona e Real Madrid, da Espanha. Nesta semana, o jornal “Marca” noticiou a briga dos gigantes pelo raio. E na noite desta quarta-feira, o GloboEsporte.com informou que o Real está na frente do Barça e oferece 45 milhões de euros (R$ 204 milhões).

Rodrygo tem 17 anos e só poderia deixar o Brasil a partir de janeiro, quando atinge a maioridade. Seu contrato vai até 2022, mas, de acordo com a lei da FIFA para o primeiro acordo profissional, o vínculo é válido até dezembro de 2020.

Depois do empate em 1 a 1 com o Corinthians, em Itaquera, Rodrygo fugiu de especulações e disse não ter preferência sobre Barcelona ou Real Madrid.

“Não tenho preferência, são dois clubes gigantes. Minha preferência hoje é o Santos. Não penso em sair. Sou feliz aqui”, garantiu Rodrygo.

Titular absoluto do Peixe, o jovem chama a atenção do futebol europeu. São 9 gols em 28 jogos na temporada. Nesta quarta, foi dele a assistência para Victor Ferraz no clássico.