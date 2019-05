Presidente do Santos cita esposa e diz que não será candidato à reeleição

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que não será candidato à reeleição. O seu mandato está na metade e termina em dezembro de 2020.

A frase foi dita pelo mandatário nesta segunda-feira, depois da apresentação de Marinho como reforço.

“Não, nem pensar. Minha esposa não pode nem ouvir sobre eleição”, brincou o presidente.

Neste momento, o presidente enfrenta mais um pedido pelo fim do mandato no Conselho Deliberativo. 21 associados pediram pela expulsão e o requerimento será encaminhado à Comissão de Inquérito e Sindicância. Durante a entrevista desta segunda, Peres voltou a reclamar da reprovação das contas de 2018.

“Quero entregar Santos diferente em 2020, sem coisas erradas, atraso de salário. Abro para o Ministério Público se quiserem. Houve um problema no Conselho, que não entendeu a primeira trancha do Real Madrid (pelo Rodrygo) e que pagamos R$ 74 milhões em dívidas. Pergunta quanto a última gestão pagou de dívida? Limpamos não só dele (Modesto Roma), mas de outras gestões. Não deixaram computar R$ 100 milhões, aí fiquei com R$ 70 milhões negativos. Comprei uma dívida e passou a ser minha! Esperávamos generosidade do parecer (do Conselho Fiscal), mostrando dinheiro que entrou. Fica lá no cantinho. Como eu gasto e vou computar no ano que vem? Vamos enfrentar o que tiver pela frente, deixando Santos diferente. Acabaram as mamatas. Temos um bom pedaço a limpar. Quem assumir pegará um clube muito mais fácil de tocar, entrando no azul. É nosso sonho”, disse o presidente.

