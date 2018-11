Presidente do Santos “avança um pouco” por Abel e segue no RJ

O presidente do Santos, José Carlos Peres, conversou com o técnico Abel Braga nesta quinta-feira e segue no Rio de Janeiro para continuar as negociações a partir desta sexta.

Em rápido contato com a Gazeta Esportiva, Peres afirmou que as tratativas “avançaram um pouco”, mas que “não há nada certo”. Procurados pela reportagem, Abel e seu filho e empresário, Fabio, não quiseram se pronunciar.

O maior temor no Peixe é o interesse do Flamengo. Além da possibilidade de um salário mais alto no Rubro-Negro, morar no Rio de Janeiro seduz Abel, mesmo que ele tenha comentado algumas vezes sobre o desejo de dirigir um clube grande de São Paulo.

O Alvinegro tenta um desfecho rápido, porém, sabe da possibilidade de ter que esperar até o dia 8 de dezembro, dia de eleições presidenciais no Flamengo. Ricardo Lomba (candidato da situação) e Rodolfo Landim (da oposição) aprovam Abel.

A prioridade do Santos é Abel Braga e, neste momento, não há negociação com qualquer “Plano B”.