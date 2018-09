Presidente do Santos adota tom de despedida para Bambu: “Quer 10 vezes mais”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, adotou tom de despedida para Robson Bambu, zagueiro com contrato até o dia 10 de novembro.

Peres disse que o jogador procurou o empresário para sair e que quer “10 ou 15 vezes mais” para renovar e o aumento oferecido foi de cinco vezes o atual salário do titular revelado nas categorias de base.

“Tentamos assinar com ele. Tem empresário no Rio de Janeiro e alguns querem mandar mais que o jogador. Jogador vai atrás do empresário e quer abandonar o clube. Qual é nossa culpa? Fiz proposta para aumentar em cinco vezes e não quer. Quer 10 ou 15. Deveria ficar no clube, investir, não teve situação apropriada como essa. Deveria investir no clube e nele mesmo. Com aumento de cinco vezes, terá vida melhor. E mais para frente, ainda melhor. Jogador tem fase… Se continuar jogando, por meritocracia vamos dar aumentos”, disse Peres, ao Bandsports.

“Tentamos renovar há uns quatro meses. Estamos brigando. Gostamos do Bambu, menino humilde, tem trabalho questão física e técnica. Zagueiro com velocidade não tem na prateleira. Queremos renovar, pastor da igreja dele ligou para nós. Disse que é para renovarmos. Jogador tem que aprender a dizer não para o empresário. Se der passo a mais e não jogar, empresário vai dar tchau. Está jogando na loteria, tem que investir no clube. É triste conversar com empresário e não com jogador. Meu jurídico está conversando com ele”, completou.

O gerente jurídico Rodrigo Gama Monteiro tentou contato com o empresário nesta segunda-feira, mas ele está no exterior e pediu para retornar nesta terça. A Magnitude, empresa que cuida da carreira de Bambu, não comenta negociações em andamento. Na semana passada, os agentes divulgaram a seguinte nota.

“A Magnitude nega que tenha formalizado qualquer valor com a diretoria do Santos Futebol Clube referente à renovação do contrato do atleta Robson Bambu. Em julho de 2017, por iniciativa da Magnitude, foram iniciadas conversas em busca da prorrogação do vínculo de trabalho do jogador. De lá para cá, o assunto foi tratado com oito interlocutores diferentes (desde o departamento de futebol até a presidência). A proposta oficial, muito aquém das expectativas do atleta, foi formalizada apenas no dia 3 de setembro de 2018, a dois meses do término do contrato de trabalho”.