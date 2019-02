Presidente diz que Ricardo Oliveira “seria uma boa” para o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, admite a possibilidade de tentar o retorno de Ricardo Oliveira, titular do Atlético-MG, depois da saída em 2018.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Peres negou negociação em andamento, mas disse que o centroavante “seria uma boa” para o Peixe.

Como informado pela reportagem, o técnico Jorge Sampaoli é fã de Ricardo Oliveira. O argentino vê o “Pastor” como o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, com capacidade de pressionar o adversário, abrir as defesas com os “facões” e a facilidade de finalizar bem com os dois pés.

A negociação, porém, é improvável, até porque o contrato do atacante de 38 anos vai até o fim de 2020 e os salários são altos. Marques, diretor de futebol do Galo, disse à Gazeta que não pensa nessa hipótese pois Ricardo Oliveira é fundamental para a equipe.

Além de Oliveira, Sampaoli sugeriu Nicolás Blandi, Raniel e Alexandre Pato ao Santos. O argentino está praticamente descartado, o Cruzeiro recusou R$ 11 milhões por Raniel e Pato espera pela rescisão contratual no Tianjin Tianhai, da China.

