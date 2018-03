Presidente diz que clima de “já ganhou” do Palmeiras motiva o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, almoçou com o técnico Jair Ventura nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. E, de acordo com o mandatário, haveria um clima de “já ganhou” do Palmeiras. E isso serve de motivação para o Peixe.

O Verdão venceu o alvinegro por 1 a 0 no último sábado, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), novamente no Pacaembu, os rivais definirão uma das vagas na final.

“Tive almoço com Jair. Palmeiras está dizendo que está na final de domingo. E isso mexe no brio dos jogadores. Tenho certeza que, assim como honraram camisa no primeiro jogo, vão fazer valer a garra e a determinação para buscarmos a vitória e estarmos na final”, disse Peres, em reunião do Conselho Deliberativo, na Vila Belmiro.