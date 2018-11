Presidente aprova campanha de Gabigol para estar no muro do Santos

Gabigol iniciou uma campanha na noite desta segunda-feira para ter sua imagem no muro do CT Rei Pelé. O Santos tem diversos ídolos estampados no entorno do centro de treinamento.

Em uma live no Instagram, Gabriel pediu ajuda para divulgar a hashtag #GabigolNoMuro até o presidente ver. E a Gazeta Esportiva deu uma ajuda.

“Vamos providenciar”, disse o presidente José Carlos Peres, em rápido contato com a reportagem.

O artilheiro do Campeonato Brasileiro diz que estar no muro é um sonho. Ele está emprestado pela Internazionale-ITA até o fim de 2019 e não deve ficar.