Por punição ainda pelo São Paulo, Cueva desfalcará o Santos na Sul-Americana

Cueva desfalcará o Santos na primeira fase da Copa Sul-Americana. Os confrontos diante do River Plate-URU serão na próxima terça-feira, em Montevidéu, e dia 26, no Pacaembu. Se o Peixe avançar, o camisa 8 também será baixa, já que não foi inscrito para a etapa inicial.

O peruano, anunciado como reforço do Peixe nesta quinta-feira, foi expulso na última partida pelo São Paulo na competição continental, diante do Rosario Central, no Morumbi. Ele solou um adversário e acabou punido com mais uma partida de gancho pela Conmebol na sequência.

Receoso depois do caso de Carlos Sánchez, o departamento jurídico acionou o COMET, sistema de conferência digital na confederação (agora de forma oficial), e confirmou a ausência de Cueva na eliminatória.

Cueva treinou com bola nesta quinta, no CT Rei Pelé, e o técnico Jorge Sampaoli avaliará a participação diante do Mirassol, neste sábado, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

