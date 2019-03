Por problema familiar, Renato se afasta de função e pode deixar o Santos

Renato pode deixar o cargo de executivo de futebol do Santos antes mesmo de exercê-lo de forma oficial. Um problema familiar afasta o ídolo do dia a dia do Peixe desde o início do ano.

Em janeiro, já não mais com o contrato como jogador do Alvinegro, Renato conversou com o presidente José Carlos Peres e avisou sobre a sua situação, deixando a função à disposição e sugerindo formas de uma saída não traumática. Ele, então, nunca recebeu salário como diretor.

Peres entendeu e disse para Renato ter calma para resolver o problema e ajudar como puder. Na ausência do presidente, por exemplo, o ex-camisa 8 foi ao CT Rei Pelé para apresentar jogadores.

Renato não frequenta o clube há algumas semanas e pouco atende ou responde. A Gazeta Esportiva tentou contato com o dirigente, mas não conseguiu até o momento.

Como a situação de foro pessoal persiste, Renato não vê saída neste momento e teme por precisar sair do Santos. Enquanto isso, o gerente de futebol Gabriel Andreata tem acumulado as funções.

