Por precaução, Santos deve poupar Braz de duelo contra o Avaí

O Santos não deve contar com David Braz na última partida do ano, contra o Avaí, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda se recuperando de uma entorse no joelho direito, o zagueiro provavelmente será poupado pelo técnico Elano.

Caso o Peixe ainda lutasse pelo título ou pela vaga direta na Libertadores, o camisa 14 poderia jogar ‘no sacrifício’. Porém, como os santistas viram o Corinthians levantar a taça e já confirmaram a classificação para o torneio continental, a comissão técnica não quer colocar Braz em campo por precaução.

Sendo assim, o defensor só entrará em campo com a camisa do alvinegro em 2018. Para o duelo deste domingo, Lucas Veríssimo volta ao time após suspensão e formará a dupla de zaga ao lado de Luiz Felipe. Fabián Noguera, que foi titular diante do Flamengo, no último domingo, volta para o banco.

Além disso, Elano também não contará com Alison e Ricardo Oliveira, suspensos. A tendência é que o Peixe entre campo contra o Avaí com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Matheus Jesus, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Kayke (Yuri Alberto).