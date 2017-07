Por precaução, Santos adia anúncio de Nilmar para segunda-feira

Entre Nilmar e Santos já está tudo concretizado. O atacante veio ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira, já acertou o contrato válido até dezembro de 2018 e até chegou a fazer algumas atividades na academia. Porém, por determinação da diretoria do Peixe, ele só será anunciado oficialmente na próxima segunda-feira.

O adiamento do anúncio, que estava programado para ser nesta sexta, aconteceu por dois motivos. Primeiramente, ainda falta um documento do atacante para que ele seja regularizado pelo alvinegro. Além disso, os santistas acreditam que a chegada de Nilmar poderia ser ofuscada pelo clássico de domingo, às 19h (de Brasília), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão da cúpula do alvinegro, o noticiário de segunda-feira terá mais destaque para o atacante. Além disso, caso o Peixe seja derrotado pelo tricolor, a chegada de Nilmar ‘roubaria’ as atenções.

No Santos, o atleta ganhará R$200 mil, além de bônus por produtividade. O atacante deve ser apresentado oficialmente apenas na próxima terça-feira. Apesar disso, o ex-corintianos já se encontrou com os outros jogadores do Peixe no CT Rei Pelé.

“Já nos encontramos, falei com ele, dei as boas vindas e desejei sorte. Que ele possa realizar o que realizou em outros clubes”, disse o volante Renato em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Aos 32 anos, Nilmar não disputa um jogo oficial há mais de um ano, quando defendeu o Al-Nasr no dia 17 de maio de 2016, em triunfo por 4 a 1 contra o Tractor Club. Por conta desse grande período de inatividade, ele ficará dois meses em uma espécie de ‘intertemporada’, apenas aprimorando a parte física no CT Rei Pelé.