Por medo de protestos, Santos antecipa volta após revés para o Bahia

O Santos alterou sua programação após a derrota para o Bahia, na última quinta-feira, na Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temendo encontrar torcedores no aeroporto ou mesmo na porta do CT Rei Pelé, o Peixe antecipou o retorno para a Baixada.

Inicialmente, os santistas viajariam durante a tarde desta sexta, mas a diretoria conseguiu passagens para a madrugada. O elenco saiu da Fonte Nova pouco antes das 23h, jantou no hotel e pegou o voo às 2h, ao lado do presidente Modesto Roma. Às 8h, todos estavam em casa.

A reapresentação acontecerá no sábado pela manhã. O técnico Elano comandará apenas um treino antes do embate com o Grêmio, neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Com 56 pontos, o Santos ocupa a quarta colocação do torneio nacional e ainda não garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2018.