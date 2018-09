Por jogo aéreo, Santos deve ter Bruno Henrique contra o São Paulo

O Santos deve ter Bruno Henrique como titular para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contra o forte jogo aéreo do rival, o técnico Cuca prefere aumentar a estatura da equipe com o atacante de 1,84 m de altura. Dessa forma, a tendência é que Derlis González (1,72 m) fique no banco de reservas.

Carlos Sánchez, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, está plenamente recuperado e volta ao time depois da convocação para amistoso do Uruguai contra o México. O meio-campista sentiu o problema em um treinamento e não atuou.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.