Por fim de jejum santista, Gabriel fala em “um pouquinho de sorte”

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Santos amarga uma sequência de cinco rodadas consecutivas sem ganhar. Para o atacante Gabriel, o fim do incômodo jejum não depende apenas de soluções técnicas e táticas elaboradas por Cuca.

“Acho que (falta) um pouquinho de sorte. No futebol, conta um pouquinho de sorte. O time vem trabalhando forte. Temos um elenco muito grande e bom. Acho que jogamos bem todas as partidas. Contra América-MG e Flamengo, apertamos. Aqui (contra o Botafogo), também criamos várias chances, mas a bola não está entrando”, disse.

O Santos desperdiçou uma grande oportunidade de sair na frente no Engenhão durante a etapa complementar. Victor Ferraz pegou uma sobra e bateu para defesa parcial de Saulo. Após toque no travessão, a bola se apresentou para cabeçada de Yuri Alberto, defendida pelo goleiro botafoguense.

“Falta de dedicação e vontade, não é”, assegurou Gabriel, substituído no segundo tempo por Yuri Alberto, que ganhou elogios de Cuca. “Com um pouco mais de sorte e calma na frente, poderemos colocar a bola para dentro e ter mais tranquilidade no decorrer do jogo”, comentou o atleta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em partida antecipada, válida pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, o Santos pega o Ceará às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas. Em seguida, o time praiano encara Atlético-MG e Cruzeiro, o último pela Copa do Brasil.

“É pensar jogo a jogo. Temos o Ceará e, depois, vamos focar nos times mineiros. Serão três grandes partidas, que temos condições de ganhar e fazer bons pontos. Na Copa do Brasil, precisamos passar de fase. O jogo está em aberto”, disse Gabriel, já que o Santos perdeu o primeiro duelo com o Cruzeiro por 1 a 0.