Por entrosamento, Santos volta a repetir escalação após cinco meses

O Santos vai repetir contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, o time titular da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado. O técnico Elano definiu a equipe que entrará em campo em treinamento na última terça, no CT Rei Pelé.

O Peixe não utiliza a mesma formação duas vezes seguidas desde de 17 junho. Na época, ainda sob o comando de Levir Culpi, o alvinegro quando começou com o mesmo contra Palmeiras e Ponte Preta, respectivamente.

Contra o Galo, no último sábado, o treinador santista não contou com Jonathan Copete, Jean Mota e Matheus Jesus. Os três estavam constantemente no time titular, mas vão começar no banco nesta quarta.

O colombiano está recuperado de conjuntivite que o tirou na vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado. Já o volante e o meia voltam após cumprirem suspensão automática.

Porém, Caju, Arthur Gomes e Alison fizeram boa partida diante do Atlético-MG e ganharam um ‘voto de confiança’ de Elano para seguirem no time. A ideia do técnico e dar um entrosamento maior ao time na reta final do Brasileirão.

Sendo assim, o Santos deve enfrentar o Vasco com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.

Com 56 pontos, o alvinegro ocupa a segunda colocação no torneio nacional, seis atrás do líder Corinthians, que encara o Atlético-PR também nesta quarta, às 21h, em Curitiba.