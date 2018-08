Por descanso e motivação, Santos de Cuca terá “rodízio”

Repetir as escalações costuma ser valioso para os técnicos, mas Cuca prefere pensar em outros fatores no Santos para definir os onze titulares.

O treinador, preocupado com o desgaste físico e a motivação do elenco para o segundo semestre, fala numa espécie de rodízio, com chances periódicas para boa parte dos atletas.

“Não é só motivação, se não rodar todos estouram. Jogamos quarta e domingo sempre, viagens, Campeonato Brasileiro e Libertadores… Se não respeitar jogadores e os exames de desgaste com o CK, vamos estourar. Então temos que segurar mesmo que queiram jogar se for o caso. Tem que rodar e mostrar confiança em todos. Todos disputam posição e evoluem”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O Peixe vem de dois jogos por semana desde a volta da Copa do Mundo na Rússia e pouco tempo para treinamentos em campo. Desde que chegou, há três semanas, Cuca tem mais conversado do que trabalhado no gramado. A preparação se sustenta em papos coletivos e individuais, além da análise de acertos e erros por meio de vídeo.

A chegada de Cuca deu um novo ânimo para jogadores não utilizados pelo ex-técnico Jair Ventura e elogiados publicamente pelo comandante, como Gabriel Calabres e Guilherme Nunes. O treinador segurou as saídas de Lucas Veríssimo, Jean Mota e Jonathan Copete.

