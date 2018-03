Por Botafogo e Santos, Jair “não marca” há sete jogos de mata-mata

Por Botafogo e Santos, o técnico Jair Ventura “não marca” há sete jogos. O último gol em decisões foi há 714 minutos, quando Pimpão fez para o clube carioca em vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-URU, na Libertadores de 2017.

De lá para cá, são sete partidas no zero: 0 a 0 e 0 a 1 contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, 0 a 0 e 0 a 1 diante do Grêmio, pela Copa do Brasil, sob o comando do Botafogo, e dois 0 a 0 com o Botafogo-SP e 0 a 1 para o Palmeiras, à frente do Santos, pelo Campeonato Paulista.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Verdão pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão, Jair minimizou a falta de gols do Peixe, que não vence há seis partidas pelo Estadual.

“Não fazer o gol me incomodou, mas é mais mérito do Jaílson (goleiro) do que demérito dos nossos atacantes. Fiquei incomodado pelo números de chances que criamos, pelas oportunidades que foram apresentadas, e, infelizmente, não conseguimos vencer”, disse o treinador.

O alvinegro de Jair terá a chance de desencantar e eliminar o Palmeiras na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), novamente no Pacaembu, pelo jogo de volta da semifinal do Paulista. Se vencer por dois gols de diferença, avança direto à final. Vitória por um gol de saldo leva a decisão para os pênaltis.