Por amistosos, reforço e relacionamento, presidente do Santos vai ao México

O presidente do Santos viajou nesta quinta-feira para o México. As pautas são amistosos durante o período da Copa do Mundo na Rússia, relacionamento com clubes mexicanos e Lucas Zelarayán. A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Peixe tem convite para enfrentar equipes do México entre junho e julho. Peres vai visitar alguns desses clubes, conversar com a diretoria e estreitar relações. Na visão do mandatário, a importância é grande devido ao bom poder financeiro dos times desse país.

“Negociamos com o México sobre amistosos. Brasil é o único pais com poucos jogadores no México. E lá são os mais ricos da América do Sul”, disse Peres, em reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira.

Outro assunto a ser abordado é Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX. O alvinegro ainda tem interesse no meia e tentará uma última cartada, já que a janela de contratações do exterior termina para o futebol brasileiro na segunda-feira.