Por alçapão, Santos prevê três reformas na Vila ainda em 2018

Para estimular o clima de alçapão na Vila Belmiro, o Santos prevê três obras ainda em 2018. A primeira delas está em andamento: a demolição dos camarotes da arquibancada térrea, atrás do gol próximo ao vestiário do visitante. A reforma visa reimplantar o setor de concreto no lugar das cabines revestidas de vidro. O prazo máximo de conclusão é de dois meses.

“Recuperar a atmosfera da Vila Belmiro é mais um compromisso que assumimos no ano passado e que agora concluiremos com êxito. Seguimos firmes no propósito de trazer cada vez mais o nosso torcedor para a nossa casa”, declarou o presidente José Carlos Peres.

“O torcedor é o principal alicerce do Santos e faremos sempre o possível para melhorar sua experiência na Vila Belmiro. Trazer de volta seu clima de alçapão é apenas o primeiro passo”, emendou o vice-presidente Orlando Rollo.

O segundo passo será readequar o espaço destinado à torcida visitante, com uma divisória móvel para a arquibancada, com otimização dos lugares, na busca por mais conforto e segurança aos espectadores. Na sequência, até o fim do ano, o Peixe quer ajustes no aproveitamento do espaço dos camarotes térreos laterais.

Após o término de todas as obras, o Santos estima ao menos dois mil lugares a mais no estádio. A capacidade da Vila Belmiro é de 16 mil atualmente.