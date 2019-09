Pituca torce o tornozelo, vira dúvida e passa por exame no Santos

Diego Pituca virou dúvida no Santos para a partida contra o Grêmio, sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista torceu o tornozelo esquerdo no treinamento da última segunda-feira, no CT Rei Pelé, e iniciou fisioterapia. Pituca passará por exame de imagem nesta terça, mas a primeira avaliação é positiva. A tendência é de apenas um trauma, sem problema de ligamento.

Diego Pituca esteve suspenso diante do Flamengo, no Maracanã, e o técnico Jorge Sampaoli conta com ele para sábado. O desfalque certo é Gustavo Henrique, após o terceiro cartão amarelo. Evandro deve retornar depois de edema na coxa esquerda.

Uma possível escalação é Everson, Victor Ferraz (Aguilar), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Alison, Diego Pituca (Carlos Sánchez) e Evandro (Carlos Sánchez); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

