Pituca lateral, um volante, Soteldo… Sampaoli faz testes antes de Santos x Corinthians

O técnico Jorge Sampaoli fez diversos testes neste domingo, no CT Rei Pelé, e ainda não definiu o Santos para enfrentar o Corinthians na segunda, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista. Na ida, o Peixe perdeu por 2 a 1.

Preocupado com o lado direito do Corinthians, Sampaoli testou Diego Pituca como lateral-esquerdo. Nessa formação, a equipe teria Alison, Sánchez, Jean Mota e Cueva no meio-campo.

Se Felipe Jonatan for mantido, Alison ou Cueva podem perder a vaga. Sem Alison, Pituca seria o primeiro volante. Sem Cueva, Pituca jogaria à frente de Alison.

Outra alternativa observada pelo treinador em campo foi Soteldo no lugar de Rodrygo. Derlis trabalhou entre os titulares na maior parte do tempo.

Na defesa, Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique treinaram normalmente. Além do quarteto, Pituca, Sánchez, Jean Mota e Derlis parecem não correr risco de ir para o banco de reservas.

Sampaoli, assim como nos últimos compromissos, confirmará o 11 inicial para o elenco pouco antes da saída do hotel. A escalação oficial sai com uma hora de antecedência.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison (Felipe Jonatan), Carlos Sánchez, Cueva (Felipe Jonatan) e Jean Mota; Rodrygo (Soteldo) e Derlis González.

O Santos precisa de dois gols de diferença para enfrentar o São Paulo na final de forma direta. Vitória simples levaria a decisão para os pênaltis.