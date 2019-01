Pituca diz que renovação no Santos está travada; presidente fala que falta só assinar

Destaque da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o São Paulo neste domingo, no Pacaembu, Diego Pituca comentou sobre a longa negociação pela sua renovação de contrato.

O meio-campista afirmou que as tratativas estão “travadas”. O presidente José Carlos Peres, porém, afirmou que falta “só” assinar.

“Está nas mãos do presidente. Espero que retorne isso. Ainda não tem reunião marcada, mas estou mostrando em campo. Está travado, mas quero que aconteça”, disse Pituca.

“O contrato do Pituca está no jurídico. Só falta ele assinar”, afirmou o presidente.

O acordo estava encaminhado até 2022, com um grande aumento salarial. De acordo com o Santos, o empresário do jogador pediu uma comissão a mais. Segundo o representante do atleta, o Peixe voltou atrás nas condições.

Como a multa rescisória é de R$ 8 milhões, o Alvinegro busca um novo contrato, para aumentar esse valor e não correr risco de perdê-lo. Além disso, a valorização salarial, na visão do presidente, é justa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com