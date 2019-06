Pituca brinca sobre apelidos no Santos: “Não dá para falar sério com o Marinho”

Diego Pituca é um dos principais alvos de apelidos no Santos. Os últimos foram Pitukovic, recebido por Marinho, e Pitukroos, como é chamado por Jobson, em referências ao sérvio Petkovic e ao alemão Toni Kroos.

Pituca comenta as brincadeiras e diz se inspirar no meio-campista do Real Madrid (ESP).

“Não dá para falar sério com o Marinho, pô. O cara é engraçado demais e me deu esse apelido aí. Já o Jobson me chama de Pitukroos desde que chegou no clube. Parte da torcida brinca com isso também. Fico muito feliz pelo carinho que recebo deles. Me espelho no Kroos, mas não chego nem nos pés dele ainda”, disse Pituca, ao site oficial.

Pituca também comentou sobre a “saúde” do primeiro semestre. Ele é o atleta com mais jogos em 2019 – 32 dos 36 compromissos da temporada.

“Fico muito feliz por ter essa confiança do Sampaoli. Ele está acreditando no meu trabalho e isso é muito bom. Eu costumo me cuidar bastante, descansar em casa, e me preparar ao máximo para ficar sempre à disposição. Espero voltar dessa pausa melhor do que estava”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com