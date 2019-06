Pilhado, Sampaoli dá “último gás” antes de pausa e pede para elenco do Santos não perder fé

Jorge Sampaoli não se abalou com a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o Atlético-MG, a terceira sob seu comando em 2019. O técnico segue entusiasmado e otimista para a sequência do trabalho.

Sampaoli vê o Peixe como protagonista nas quedas da Copa do Brasil, Campeonato Paulista (Corinthians) e Sul-Americana (River Plate-URU) e acredita nos ajustes necessários durante a “intertemporada” na pausa da Copa América.

Esse foi o assunto principal da longa conversa com o elenco alvinegro na reapresentação da última sexta-feira, no CT Rei Pelé: a confiança em colher os frutos de não vencer sob qualquer custo, tentando jogar bem.

A comissão técnica mostrou vídeos da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG e viu o Santos pior durante 10 ou 15 minutos no primeiro tempo. No geral, na visão dos profissionais, o Peixe foi melhor e o principal defeito foi a ansiedade sobrepor a paciência.

Pilhado, Sampaoli tem procurado formas de melhorar não só o desempenho, mas principalmente o aproveitamento. O treinador diminuiu os momentos de lazer, sem aulas de futevôlei e surf nos últimos dias, por exemplo, em busca do último gás antes dos 11 dias de folga – ele viajará para a Argentina.

O Santos enfrentará novamente o Atlético-MG, domingo, e o Corinthians, quarta-feira, ambos os jogos na Vila Belmiro pela rodadas 8 e 9 do Brasileirão. Duas vitórias podem colocar o Peixe na liderança antes da pausa para a Copa América. A programação inclui recesso a partir da noite de quarta e retorno no dia 24. A primeira partida depois da folga será em 14 de julho, contra o Bahia, em Salvador.

