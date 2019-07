Peres vê Sampaoli com “musculatura” no Santos e torce por permanência em 2020

O presidente do Santos, José Carlos Peres, garante o técnico Jorge Sampaoli até o fim deste ano e torce pela permanência em 2020.

O argentino tem contrato até dezembro do ano que vem e foi procurado recentemente pelas seleções do Irã, Marrocos e Equador, além de Flamengo, Atlético-MG e Bétis (ESP).

“Não podemos rejeitar essa ideia de que ele criou uma musculatura no clube. Ele já é reconhecido pela imprensa nacional e internacional. Ele tem uma multa com o clube, mas acho, que acima disso, é a vontade dele de ser campeão. Sinto que ele fica conosco até o final do ano, com certeza absoluta, espero que ele continue até o final do contrato. Contratamos 13 jogadores, estamos perto de mais um, dois, e isso sempre faz outro ser vendido. Queremos atender os pedidos dele sempre, mas claro que temos um limite”, disse Peres, à TV Gazeta.

A multa rescisória é de cerca de R$ 10 milhões e Sampaoli não pensa em sair neste ano. A ideia é terminar o Campeonato Brasileiro e avaliar o “fico” para a próxima temporada. O Santos lidera a competição, com 29 pontos.

