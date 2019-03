Peres se diz confiante, mas lamenta precipitação de empresa ao anunciar parceria com o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, concedeu entrevista coletiva para explicar, entre outras coisas, a provável parceria com a Bolton Coin para uma nova Vila Belmiro e um centro de treinamento para as categorias de base.

Depois de viajar à Asia, Peres se disse confiante, mas lamentou a precipitação da empresa de criptomoedas ao anunciar o acerto com o Peixe em redes sociais. Há uma reunião marcada no Brasil para o dia 17 de abril.

“Temos uma conversa há seis meses com o Grupo Bolton. Tive uma reunião em Dubai, mas sempre digo que o acordo só está efetivado depois da assinatura. Virão no dia 17 de abril para nos reunirmos com departamento de marketing e jurídico. E jurídico e marketing deles. Vamos torcer para um bom termo. De fechado, ainda nada. Houve precipitação da parte deles, de dizer que está fechado. Espero que esteja mesmo e só conto depois da assinatura.

“Visa retrofit ou nova Vila, preferem até que seja novo. Não seria uma reforma (se depender deles). Estádio para 20, 25 mil. Esse grupo de investimentos é muito grande em Dubai, todos sabem que dinheiro do planeta está nos Emirados Árabes. Estamos confiando, estudamos bastante. Trabalharam com bitcoin, foram bem em crianças da África, colocaram dinheiro para ajudar na fome da África. No nosso caso, não estava incluído bitcoin. Vamos ver o último modelo no dia 17. O pagamento seria diluído em 20 ou 30 anos. É um modelo que não está definido. Por isso que qualquer coisa dita aqui seria precipitada. 17 de abril está aí. Fazemos uma nova coletiva se caminhar, vão explicar com apresentação, gráfico… Eu sou confiante, mas aprendi uma coisa na vida: só podemos anunciar depois de assinado”, completou.

Para a reforma do estádio, o Peixe havia estimado a necessidade de aproximadamente R$ 150 milhões de investimento. Enquanto isso, o Alvinegro está em fase final de obras estruturais, com algumas melhorias na Vila Belmiro. Veja abaixo, na galeria, o andamento da reforma.