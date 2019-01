Peres quer Rodrygo até o fim de 2019: “Já fizemos o pedido ao Real”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, espera poder contar com Rodrygo até o fim da atual temporada. Vendido ao Real Madrid por cerca de R$ 193 milhões, o jovem atacante do Peixe tem sua ida à Espanha programada já para a próxima janela de transferências do verão europeu, ou seja, na virada do primeiro para o segundo semestre de 2019.

“Já fizemos o pedido para o Real, encaminhamos e estamos aguardando o parecer deles. É um pouco cedo ainda, mas fizemos isso por precaução”, afirmou José Carlos Peres, convidado deste domingo do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Rodrygo não poderia se transferir ao Real Madrid antes de atingir sua maioridade. Justamente por isso, a ideia é que a joia do Santos se mude para a Espanha somente em junho, seis meses após ele completar 18 anos. Jorge Sampaoli, contudo, também é contrário à saída do atacante no meio da temporada brasileira e já se manifestou afirmando que sua permanência seria de extrema valia.

Apesar de ter vendido Rodrygo por R$ 193 milhões, o Santos embolsou R$ 172 milhões, o equivalente a 80% da multa rescisória do atleta, que era de 50 milhões de euros (R$ 215 milhões).

Em 2018, Rodrygo entrou em campo 57 vezes e marcou 12 gols. O atleta foi eleito a revelação do Campeonato Paulista e, posteriormente, se tornou um dos pilares do setor ofensivo do Santos.