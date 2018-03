Peres promete compra de Dodô e Sasha no Santos: “Eu garanto”

O Santos vai comprar Dodô e Eduardo Sasha, emprestados até o fim de dezembro. Quem garante é José Carlos Peres. O presidente diz que os valores estão dentro da realidade financeira do clube e que vai esperar até outubro, mês das eleições, quando, supostamente, o euro vai cair.

“O Santos vai comprar os dois. Eu garanto! Pode ficar tranquilo”, resumiu o presidente nesta quinta-feira, sem divulgar a quantia fixada nos contratos com a Sampdoria-ITA e Internacional.

Dodô e Sasha rapidamente se firmaram no time do técnico Jair Ventura. O lateral resolveu a carência do elenco após a saída de Zeca e o atacante, polivalente, é sempre titular, pelas pontas ou como centroavante.

O Peixe não tem boas condições financeiras, mas fará esforço para manter a dupla por mais tempo. Dodô e Sasha já disseram que querem permanecer.