Peres nega interesse em Valdivia e Ganso e fala de reforço “em breve” no Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, negou o interesse nos meias Valdivia, do Colo Colo-CHI, e Ganso, do Sevilla-ESP, em entrevista à Transamérica nesta quinta-feira.

Peres falou que só soube de Valdivia “pela imprensa” e afirmou que a viagem do executivo de futebol Renato para Sevilha não tem a negociação com Paulo Henrique Ganso como pauta: “Não é um pedido do Sampaoli”.

Sem os armadores no radar, o presidente afirmou que “há várias negociações em andamento” e “estamos trabalhando forte para anunciar pelo menos um reforço em breve”.

“Trazer uma dúzia para ficar na reserva não interessa. Queremos pontuais. Melhor um que seja titular do que 10 que não joguem”, explicou.

A reapresentação do elenco do Santos está marcada para a próxima quarta-feira à tarde, no CT Rei Pelé, e a única novidade anunciada até o momento é a chegada do técnico Jorge Sampaoli.