Peres nega erro e diz que Jean Lucas não se valorizou no Santos: “Oscilou”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, se defendeu após ver Jean Lucas ser vendido pelo Flamengo ao Lyon (FRA) por 8 milhões de euros (R$ 34,7 mi) e não receber nada.

O Peixe aceitou contratar o volante, por empréstimo até dezembro, sem valor de compra fixado ou taxa de vitrine. Depois de 22 jogos e a primeira sequência como titular da carreira profissional, o jovem de 21 anos foi negociado.

“Não houve rateada, não houve erro do departamento jurídico. Tínhamos a missão de dar o Jean Lucas para o Sampoli e demos. Mas sabíamos do risco de perdê-lo a qualquer momento. E a qualquer momento no Brasil é na janela de transferências de meio de ano. Ele não ficou na vitrine aqui no Santos, pois só atuou como titular nos últimos jogos. Já estava se valorizando antes”, disse Peres, à Santa Cecília TV.

“Nós demoramos dois meses para trazer o Jean Lucas. Ficou acordado que viria o Ronaldo, mas tivemos problemas na negociação. Jean Lucas estava praticamente vendido. Ficou claro para todo mundo, para o comitê gestor. Sabíamos do risco. Era pegar ou não. Ele não se valorizou no Santos. No Santos ele oscilou, só foi titular nos últimos jogos”, completou.

Jean Lucas está na França para fazer exames médicos e assinar com o Lyon. O Santos procura uma reposição no mercado.

